Продолжается реконструкция плотины в Серпухове

Реконструкцию донного водовыпуска плотины на реке Нара проверили в министерстве экологии и природопользования Московской области, сообщили в пресс-службе горокруга Серпухов.

Основной этап работ включает полную замену узлов сброса воды. Это позволит гидротехническому сооружению выполнять основную задачу - поддерживать уровень воды в реке, отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида..

На данный момент завершены работы по устройству буронабивных свай ледозащиты, ремонту стен левого устоя плотины, а также бетонные работы. Изготовление и монтаж гидромеханического оборудования, включающего два затвора с подъемными механизмами, выполнены на 70%, устройство ледозащиты – на 60%, восстановление поверхности донного водовыпуска – на 75%.

Заканчиваются монолитные работы, с сегодняшнего дня специалисты приступают к наращиванию ледозащиты до проектной метки. На следующей неделе подрядная организация приступит к монтажу затворов, на ледозащите будут установлены эксплуатационный мостик и технологическое оборудование.

Главная задача подрядчика - до паводков полностью наладить механическую часть, убрать ограждение, установленное для проведения работ. После этого специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории. На объекте задействовано 20 человек и две единицы тяжелой техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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