По инициативе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской проводится традиционный конкурс на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности 2025. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Приглашаю журналистов, освещающих правозащитные темы, к участию в нашем конкурсе. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — сказала Фаевская.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Правовое просвещение», где участвуют журналистские материалы, посвященные соблюдению конституционных прав и свобод человека, а также правозащитной деятельности, «Профессия — правозащитник», в такой номинации могут участвовать материалы, посвященные журналистским расследованиям, а также конкретным ситуациям по нарушению прав и свобод граждан и оказанию содействия в их решении. В номинации «Лучший правовой блог» принимаются материалы, посвященные актуальным изменениям законодательства о мерах государственной поддержки граждан.

К творческому соревнованию будут допущены работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2025 года на адрес электронной почты upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.

Награждение победителей состоится в ноябре.

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также скачать конкурсные заявки можно по ссылке.

