Продолжается прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ

В апреле на форуме «Ключ на старт» Российского общества «Знание» и Госкорпорации «Роскосмос» стартовал 5 сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Ее цель — поддержать общественно значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. Она проводится по поручению Президента РФ Федеральным агентством по делам молодежи, оператором выступает Ассоциация Добро.рф.

«Московская область активно участвует в премии #МЫВМЕСТЕ с момента ее создания в 2021 году. За время существования проекта от региона поступило порядка 4 тысяч заявок, из которых 32 вышли в финал на федеральном уровне, а 13 стали призерами. Участниками являются молодежь, волонтеры, социально ориентированные некоммерческие организации, предприниматели и журналисты, чья деятельность направлена на оказание помощи нуждающимся и развитие Подмосковья. Премия предоставляет возможность получить признание, найти партнеров и единомышленников, а также поддержку для развития проектов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Пятый сезон Премии предусматривает четыре категории в рамках национального трека: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория» и 12 номинаций. В числе новых номинаций в 2025 году — «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды, а также «Поколение добра» для поддержки социальных проектов, реализуемых юными добровольцами от 14 до 17 лет. Нововведением этого года также стало введение спецноминации «Вместе сильнее», которая будет присуждаться за реализацию совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.

Международный трек Премии в этом году посвящён социальному партнёрству в целях глобального развития. Его участниками выступят иностранные юридические и физические лица.

Юбилейный сезон Премии предусматривает и ряд других нововведений в сравнении с предыдущими сезонами: усилены инструменты продвижения проектов и расширены образовательные возможности для участников, сделан акцент на цифровизацию — к оценке заявок будет привлечён искусственный интеллект. Нейросетеваямодель сможет предоставить рекомендации по улучшению социально ориентированных инициатив, подготовленные на основе анализа данных.

«Но участие в премии #МЫВМЕСТЕ — это не просто какая-то возможность выиграть приз или получить грант. Это уникальная возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал, потенциал своего проекта. Конкурс позволяет сделать твой проект более известным, масштабировать его на другие территории, получить обратную связь от профессионалов, а самое важное — познакомиться с новыми людьми, объединить усилия и создать что-то новое и полезное. Главное — не упустить свой шанс и быть всегда открытым для новых возможностей!», — сказал врач-педиатр из Одинцово, который в 2021 году стал победителем в номинации «Волонтер года», Павел Бережанский.

Заявки на участие в Премии подаются на сайте премия.мывместе.рф до 23 июня.

Церемония награждения пройдет с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.