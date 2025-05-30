Продолжается прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ

Организаторы ждут проекты в сферах образования, добровольчества, здоровья, медиа, развития городской среды, поддержки и защиты незащищенных групп населения, помощи животным, социального предпринимательства и в отраслевых бизнес-проектах. Цель премии — поддержать общественно значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире.

«В Подмосковье очень много неравнодушных людей, которые поддерживают тех, кому нужна помощь, занимаются детьми и молодежью, проводят патриотические мероприятия, вовлекают жителей в добровольческую деятельность, тем самым делая наше Подмосковье еще лучше. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ — это отличная возможность рассказать о своих инициативах, получить поддержку для своих проектов, найти партнеров. На данный момент от Московской области было подано почти 130 заявок. Принять участи в конкурсе можно на сайте премия.мывместе.рф до 23 июня. Приглашаю всех присоединиться!», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Подать заявку можно в одну из четырех категорий («Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория»), которые в свою очередь делятся на 12 номинаций. Среди новшеств 2025 года номинации «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды, «Поколение добра» для поддержки социальных проектов, реализуемых юными добровольцами от 14 до 17 лет и спецноминация «Вместе сильнее», которая будет присуждаться за реализацию совместных социальных проектов между государством, НКО, бизнесом и СМИ.

Международный трек премии в этом году посвящен социальному партнерству в целях глобального развития. Его участниками выступят иностранные юридические и физические лица.

Церемония награждения пройдет с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

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