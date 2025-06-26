Продолжается прием заявок на конкурс «Молодой правозащитник Московской области»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с молодежным советом проводят II ежегодный конкурс «Молодой правозащитник Московской области». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«В прошлом году в конкурсе приняли участие много активных молодых людей, для которых важно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наш конкурс создан для того, чтобы поощрять и поддерживать такую значимую деятельность. А также вдохновить и других людей на добрые дела», — поделилась Ирина Фаевская.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 16 до 35 лет включительно, занимающиеся правозащитной деятельностью в Московской области по следующим направлениям:

активная и плодотворная общественная деятельность в сфере защиты прав и свобод человека;

благотворительная, волонтерская деятельность, направленная на оказание безвозмездной помощи нуждающимся;

развитие и укрепление институтов гражданского общества;

правовое просвещение граждан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конкурсные материалы с приложенными документами необходимо направить на адрес электронной почты molsovetmo@yandex.ru с пометкой «на конкурс «Молодой правозащитник Московской области» не позднее 31 августа.

Победитель и призеры конкурса получат памятные призы от уполномоченного по правам человека.

Подробнее о конкурсе читайте в положении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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