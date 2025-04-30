Продолжается патриотический проект Дворца спорта «Багратион»

Узнать больше об истории родного края от древности до героических событий двух Отечественных войн смогли спортсмены хоккейной команды «Драгуны» 2016 года рождения. Вместе со своими тренерами они посетили выставочный отдел Можайского культурно-досугового центра, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Здесь ребятам провели экскурсии по двум экспозициям: «Город-воин, город-крепость, город-святыня» и «Чтобы помнили». Перед их началом напутственные слова спортсменам сказал директор Дворца спорта «Багратион», депутат Совета депутатов Можайского округа Семен Долгачев.

«Я убежден, что ребята, которые отстаивают честь нашего округа на региональных и федеральных соревнованиях и приумножают его славу, должны хорошо знать родную историю. В преддверии 80-летней годовщины 9 мая необходимо понимать какой подвиг совершил наш народ и какой ценой досталась Победа. Именно поэтому мы с командой дворца спорта придумали и претворяем в жизнь такую акцию — „Без прошлого — нет будущего“. Посещение экскурсий дает нашим спортсменам новые знания и, самое главное, заряд эмоций для дальнейших спортивных успехов!» — сказал Семен Долгачев.

Во время посещения музея дети увидели белокаменный макет Можайского кремля, узнали о событиях на Бородинском поле, оценили Меч Победы и особенно внимательно изучили экспонаты, посвященные героическим событиям обороны и освобождения Можайска в 1941–1942 году. Ребятам рассказали об оружии, которое применялось в то время, а также показали личные вещи солдат и офицеров. Большинство этих экспонатов были найдены поисковыми отрядами во время Вахт Памяти.

Такие экскурсии уже посетили футбольные, баскетбольные и хоккейные команды. Организаторы проводят их не реже двух раз в неделю по специально составленному графику, ведь духовное воспитание юных спортсменов также важно, как и их физическое развитие.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.