Продолжается капремонт школы № 11 в поселке Павловского Посада

В поселке Большие дворы Павловского Посада продолжается капитальный ремонт «МОУ СОШ № 11». Строительная готовность на сегодняшний день составляет более 60%, сообщает пресс-служба подмосковного Минстроя.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

На объекте 60 рабочих и 1 единица техники. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству, строители выполняют фасадные работы, устройство инженерных сетей и оконных блоков, отделочные работы помещений, также продолжается монтаж инженерных сетей.

В рамках проекта капремонта здесь будут приведены в порядок фасады и кровля, проведена внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации, а также проведено благоустройство территории. В классы поставят новую мебель и учебное оборудование.

Открытие учебного учреждения планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.