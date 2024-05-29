Продолжается капремонт детского сада №3 в Рузе

Строители приступили к внешней отделке детского сада № 3 в Рузе. Проводятся работы по монтажу плитки.

На фасаде детского сада №3 в Рузе строители устанавливают плитку бордового цвета. Работы проводятся в рамках капитального ремонта учреждения.

Специалисты уже завершили обновление кровли на здании. Сейчас идут активные работы по монтажу плитки на стены и пол.

С территории активно вывозится строительный мусор. Совсем скоро здесь начнется процесс благоустройства. На прилегающей к детскому саду территории будут установлены новые малые архитектурные формы и обновлено асфальтное покрытие.

Здание детского сада № 3 было построено в 1972 году. Капитальный ремонт оно переживает впервые. Завершится капитальный ремонт в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.