Продлен прием заявок на участие в новом сезоне «Битвы роботов»

Теперь заявки на участие в новом сезоне «Битвы роботов» можно подать до 26 мая 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Все вовлеченные в сферу робототехники еще могут подготовить необходимые документы, придумать легенду роботу или утвердить состав команды.

Для участия в детской категории «Битва мини-роботов» возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот — весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см. Для участия в чемпионате робототехники взрослой категории необходимо иметь робот весом не более 110 кг и размерами до 150×150×200 см.

Ознакомиться с регламентом международного чемпионата по битве роботов, а также оставить заявку на участие в новом сезоне можно на Едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.