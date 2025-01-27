Продюсер Владимир Киселев поблагодарил Президента за награждение борющегося за жизнь Тиграна Кеосаяна

По словам музыканта, режиссер справедливо и заслуженно отмечен гордым званием, которое подтверждает его высокий профессионализм и многолетнюю творческую деятельность на благо развития искусства и культуры нашей страны.

«Вы понимаете, что просто, без всякой высокопарности, сердце кровью обливается, когда человек всей своей карьерой, всей своей судьбой, всеми годами заслужил и, слава Богу, при жизни получает звание „Заслуженного артиста“, поистине выстраданное. А другой только за то, что громче всех кричит „я — русский“, но из-за кремлевских стен и за многомиллионные гонорары, продвигается своим „коммьюнити“ и получает это звание благодаря своим кукловодам-обожателям из числа меньшинств, в нарушение всех законов, на формате „за несколько удачных песен“. Вообще — это плевок в адрес всех, кто действительно заслужил это гордое звание. А патриотических песен много и у других исполнителей: Алехно „Баллада о солдате“, Джанго „Мы не уйдем“, Аким Апачев „Солдат“ и можно еще назвать, но эти исполнители званий не получают. Еще раз и еще раз: просто огромная благодарность Верховному Главнокомандующему за справедливость — хотя бы в этой ситуации человек удостоен звания при жизни, хотя ему и приходится сейчас за нее бороться», — сказал Владимир Киселев.