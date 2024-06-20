Продажи вентиляторов выросли на 25% в столице в начале лета

В Москве жители с начала лета начали активно покупать кондиционеры, вентиляторы и очистители воздуха. Так, на второй неделе июня продажи этих устройств выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

В основном на «Авито» столичные пользователи приобретают кондиционеры. Доля реализации данной техники составила 59%. За год их продажи увеличились на 13%. При этом стоимость этих устройств уменьшилась на 4%. Обычно клиенты выбирают новые устройства. Средняя цена новых устройств составляет 21 тыс. рублей, б/у — 15 тыс. рублей.

После кондиционеров по доле продаж в категории устройств для поддержания климата расположились вентиляторы (20%). Их стали покупать больше на 25%. Пользователи сервиса чаще выбирают новую технику. Средняя цена на новые вентиляторы составляет 8 тыс. рублей, на бывшие в употреблении — 4 тыс. рублей.

На очистители воздуха в сервисе объявлений приходится 12% от продаж устройств для поддержания климата. Их приобретают для обеззараживания, фильтрования и охлаждения воздуха в помещении. Продажи таких устройств за год подросли на 2%. Новая техника в среднем стоит 31 тыс. рублей, а б/у — 7 тыс. рублей.