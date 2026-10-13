Продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза за год

В январе — сентябре 2026 года продажи роллов без рыбы увеличились в 2,3 раза к аналогичному периоду 2025 года. Такие данные представила сеть доставки японской кухни «Моккано», сообщает Газета.ru .

Классические роллы с рыбой и морепродуктами показали меньший рост продаж — в 1,8 раза. Аналитики сети связывают интерес к альтернативным начинкам с доступной ценой и желанием покупателей пробовать новые сочетания.

По данным опроса, 27% респондентов выбирают роллы с курицей, чтобы попробовать непривычные варианты, 20% руководствуются вкусовыми предпочтениями. Еще 10% назвали причиной аллергию или непереносимость морепродуктов.

Покупатели также интересуются веганскими начинками, включая авокадо и огурец. Сыр все чаще выступает самостоятельным акцентом: продажи роллов с чеддером и голубым сыром выросли в среднем в 1,6 раза год к году. Среди необычных добавок набирают популярность микрозелень, чеснок и помидоры.

Роллы без рыбы стали чаще заказывать на 23 февраля, 8 марта и 1 мая. На День знаний продажи вариантов с курицей оказались на 17% выше, чем 1 сентября прошлого года.

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