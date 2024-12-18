Продавец елок и упаковщик шоколада: названы необычные сезонные вакансии в России

В России сейчас соискателям предлагают несколько необычных сезонных предложений о работе. В список таких вакансий вошли упаковщик шоколадных изделий, аниматор, продавец живых елок, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

В Белгороде ищут упаковщика шоколадных изделий, соискателю предлагают зарплату до 50 тыс. рублей в месяц при полной занятости. Приглашается трудолюбивый кандидат без опыта, от него требуется быстро и качественно выполнять рабочие задачи. В мастерской он будет раскладывать по коробкам готовые шоколадные конфеты.

В Уфе ищут аниматоров для работы в образах Деда Мороза или Снегурочки. Им предлагают зарплату до 125 тыс. рублей в месяц, также возможна частичная занятость. Специалист должен проводить новогодние мероприятия для детей. От соискателей требуется умение общаться с малышами, энергичность и способность создавать праздничную атмосферу. Соискателей без опыта готовы научить необходимым навыкам и обеспечить профессиональное развитие.

В преддверии праздников в Москве компания готова взять временного сотрудника, которому предстоит заниматься продажами живых елок. Предлагается оплата труда от 80 тыс. рублей в месяц. Прибыль включает и проценты от продаж. Можно трудоустроиться и без опыта работы. Продавцу придется работать с кассовым аппаратом, общаться с потенциальными покупателями, упаковывать деревья. Преимуществом будет хорошая физическая подготовка и опыт работы в продажах. Униформу сотруднику выдадут.

Инструктора ледового катка ищут в Новороссийске. Кандидат на эту должность должен уметь хорошо кататься на коньках. Ему нужно будет инструктировать посетителей катка по вопросам техники безопасности и правилам поведения на льду, рассказывать об услугах катка, проводить индивидуальные занятия. На вакансию могут прийти и соискатели без опыта. Зарплату обещают от 60 тыс. рублей в месяц.

Еще в горнолыжный комплекс «Люскус парк» в Кемерове требуется механик канатной дороги. Такому специалисту готовы платить в месяц от 35 тыс. рублей при работе по сменному графику. В задачи специалиста будет входить ремонт и обслуживание канатных дорог, оборудования, техники. Также работодатель может обучить кандидата без опыта необходимым навыкам.

Требуется мастер по заточке коньков в Екатеринбурге, работодатель может рассмотреть и претендента без опыта работы. Для вакансии важна ответственность и аккуратность, умение обращаться с ручным, электро- и бензоинструментами. Предлагается зарплата до 65 тыс. рублей.