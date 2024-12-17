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сегодня в 18:47

Прочность льда измерили на Фабричном пруду в Реутове

С началом зимы в городском округе Реутов ежедневно проводятся замеры ледового покрытия естественных водоемов. Отдел ГО и ЧС администрации Реутова составил акт об осмотре ледового покрова в парке «Фабричный пруд»: толщина льда на сегодняшний день составляет 10-12 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В центральной части пруда и возле лодочной станции есть участки открытой воды.

Структура льда не однородная, на нем есть трещины, проталины и открытая вода, а значит нахождение и перемещение людей и тем более транспорта по ледяному покрову Фабричного пруда запрещено.

Такие же рекомендации относятся к прудам в Центральном парке городского округа.

Необходимо учитывать, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка — выдержит большие нагрузки, а белый — в 2 раза более опасный и ломкий. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным — он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Соблюдение правил безопасности на льду поможет избежать неприятных ситуаций. Если вы попали в беду или стали свидетелем несчастного случая — звоните по единому телефону экстренных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.