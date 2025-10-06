Проблемы на миллионы: брат Галкина* судится из-за оборонного завода

Брат Максима Галкина* Дмитрий в сентябре получил пять исков о сокрытии доходов при неисполнении договоров поставок компании «Оружейные мастерские» и один иск о возмещении вреда, а также скрыл израильское гражданство, сообщает Life.ru .

По данным системы СПАРК, брат Галкина* по крайней мере в 2024 году являлся членом совета директоров «Муромского радиозавода», занимающегося производством систем громкой связи для нужд министерства обороны. Финансовые результаты предприятия относительно невелики: оборот составляет полмиллиарда, а чистая прибыль — 25 миллионов рублей.

Дмитрий Галкин также является одним из владельцев частной компании «Оружейные мастерские». Организация не предоставляла финансовые отчеты с начала пандемии Covid-19, когда ее выручка составляла миллиард рублей.

В прошлом году у этой фирмы аннулировали патент на производство боевого модуля «Арбалет» с дистанционным управлением из-за неуплаты государственной пошлины. Ранее этот патент принадлежал Ковровскому электромеханическому заводу, находящемуся под контролем Военно-промышленной компании, президентом которой также являлся Дмитрий Галкин.

*Физлицо признано иноагентом на территории России.

