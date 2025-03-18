Про Ленина и победу в СВО: о чем пророчествовал схиархимандрит Илий

Знаменитый старец Оптиной пустыни и личный духовник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) скончался 15 марта в возрасте 93 лет. Он был известен даром пророчества, которые касались как судьбы России, так и отдельных людей, сообщает Life.ru .

Последним пророчеством старца стало то, что Россия неизбежно одержит победу в украинском конфликте — Илий говорил об этом неоднократно с 2022 года, когда началась спецоперация. Он был уверен в этом.

А вот истинное возрождение православия в нашей стране, согласно пророчеству старца, начнется только после захоронения Ленина. Тело вождя пролетариата, лежащее в мавзолее, забальзамировано и выставлено на всеобщее обозрение, что противоречит христианским нормам. Для поклонения верующих могут выставляться лишь мощи святых, которые не требуют специальной обработки, отмечается в сообщении. Похороны Ленина помогут обрести покой не только ему самому, но и всей стране, говорил старец.

Схиархимандрит помогал в выборе жизненного пути и простым прихожанам, которые приезжали в Оптину Пустынь. Например, девушкам он называл имя будущего избранника и говорил, когда они выйдут замуж.