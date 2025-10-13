Прямоугольник или овал: дизайнер рассказала о модных оправах для очков
Стилист и дизайнер Анна Скороходова заявила, что источники вдохновения для оправ для очков создатели в основном берут из моды XX века, сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, вечная классика — овальные винтажные очки. В нулевые американская звезда, певица и актриса Бритни Спирс сделала эту форму хитом. А в наши дни модные инфлюенсеры, например, Хейли Бибер, вновь отдают предпочтение именно им.
Не теряют актуальности и узкие модели. Сейчас они на пике моды благодаря офисному направлению, или, проще говоря, офисному стилю из 90-х и 2000-х.
Узкая прямоугольная оправа в строгих оттенках отлично смотрится как в сочетании с повседневной одеждой, так и с более яркими и драматичными нарядами. К примеру, их можно комбинировать с различными кожаными юбками, блузами с экзотическими принтами, плащами и шляпами.
