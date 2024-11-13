Призывную комиссию успешно прошли 48 реутовчан

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сегодня в 18:23

В военном комиссариате городских округов Балашихи и Реутова Московской области прошла призывная комиссия по отбору граждан для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил РФ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам призывной компании успешно прошли отбор 48 реутовчан, 30 из которых уже отправились служить в разные части Вооруженных сил Российской Федерации.

«Молодые люди продемонстрировали моральную и физическую готовность к прохождению службы, — отметил временно исполняющий обязанности заместителя главы Реутова Вячеслав Ивлев. — Ребята настроены позитивно. Уверен, что это поможет им преодолеть трудности и добиться успехов в работе».

В рамках комиссии молодые люди прошли отбор, который включает оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, изучение биографических данных.

Призывная комиссия проходит еженедельно с 1 октября 2024 года. Всего до конца года в ряды Вооруженных сил РФ должны отправиться 65 реутовчан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.