Призывала растворить в кислоте: мусульмане хотят проверить писательницу Рубину

Духовное управление мусульман призывает не издавать и не продавать в РФ книги писательницы Дины Рубиной из-за ее высказываний о том, что жителей Сектора Газа следует растворить в соляной кислоте, сообщает пресс-служб организации.

Ранее Рубина высказалась, что гражданское население Сектора Газа следует «растворить в соляной кислоте», а его территорию «превратить в парковку». Она подчеркнула свое желание, чтобы уничтожили всех жителей сектора.

«От имени 25-миллионной мусульманской общины России, всех наших мусульманских религиозных деятелей мы обращаемся к Совету Федерации, Государственной Думе, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету Российской Федерации с призывом дать правовую оценку высказываниям писательницы с точки зрения действующего законодательства», — заявили в ДУМ.

Там напомнили, что ХХ веке в истории уже были подобные мнения, и «это называется фашизм».

Книги Рубиной активно печатаются в РФ, читатели из России — это ее основной заработок. ДУМ призвало книгопечатные издательства отказаться от сотрудничества с писательницей, а также прекратить рекламировать ее творчество.