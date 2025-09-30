Призовой фонд Зеленой премии составит более 9 млн рублей в 2025 году

Призовой фонд Зеленой премии составит более 9 млн рублей в 2025 году, передает пресс-служба российского экологического оператора.

«Зеленая премия позволяет показывать реальные достижения и идеи в сфере экологии, поддерживать инициативы, способные изменить жизнь людей и окружающую среду. Мы рады, что партнеры и известные общественные деятели, такие как Нюша, помогают развивать эти проекты. Благодаря им в 2025 году общий призовой фонд конкурса составит 9,75 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе РЭО.

Свою поддержку участникам окажут партнеры премии — ПАО «Сбербанк», ООО «Хартия», ООО «Экомашгрупп», а также певица Нюша. Она передаст в фонд 2,4 миллиона рублей, что составляет половину ее выигрыша за участие в телешоу.

Призы в номинации «Некоммерческие организации» составят по 1 млн рублей для трех первых мест, в «Экологических центрах» и «Экологических лидерах» — по 500 тысяч рублей для трех победителей (партнер номинации «Экологические лидеры» — Нюша).

«Как амбассадор и член жюри Зеленой премии я решила направить половину своего выигрыша в популярном телешоу в призовой фонд Зеленой премии. Эти деньги станут поддержкой для лучших экологических проектов страны. Для меня важно, чтобы премия давала реальный импульс развитию экодвижения в России», — отметила певица Нюша.

«Экологическое предпринимательство» (партнер номинации — компания «Хартия») получат по 500 тысяч рублей за первые три места.

«В современном мире, когда проблемы экологии становятся все более острыми, спрос на экологические продукты и услуги неуклонно растет. Потребитель все чаще обращает внимание на компании, которые вносят вклад в сохранение природы и улучшение качества жизни будущих поколений, — отметил исполнительный директор ООО „Хартия“ Алексей Куртишвили. — Таким образом, участие в номинации „Экологическое предпринимательство“ открывает возможности компаниям продемонстрировать свою экологическую ответственность, показать, что их бизнес нацелен не только на прибыль, но и на вклад в решение глобальных экологических вызовов».

Инициативы отраслевых компаний будут отмечены призами по 500 тысяч рублей для трех лучших проектов (партнер номинации — ПАО «Сбербанк»).

«Сбер на постоянной основе выступает партнером Зеленой премии. Данная инициатива представляет уникальную ценность, позволяя компаниям презентовать свои экологические проекты. Миссия премии созвучна стратегии устойчивого развития Сбера, в рамках которой мы поддерживаем значимые инициативы участников, способствующие охране окружающей среды и распространению успешного опыта. Значительный интерес к премии свидетельствует о приверженности бизнес-сообщества принципам устойчивого развития и мотивирует нас продолжать совместную работу», — отметил вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

А победители научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд», которую РЭО проведет в конце октября при поддержке Российского университета дружбы народов (РУДН), получат по 150 тысяч рублей (пять человек) в качестве стипендии. Стипендиальная программа РЭО была запущена в рамках Зеленой премии в 2024 году.

Оператором призового фонда премии выступает фонд «Эколайн-Будущее».

Помимо этого, премия охватывает образовательные проекты школ, ссузов и вузов, технологические и цифровые проекты (партнер — ООО «Экомашгрупп»), устойчивые практики в агропромышленной комплексе (АПК), корпоративные проекты.

«Уже третий год подряд мы поддерживаем Зеленую премию — главное экопросветительское мероприятие, которое помогает самым смелым инициативам внести свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла и реализацию реформы отрасли обращения с отходами. Для нас огромная честь помочь участникам раскрыть свой потенциал и дать старт в развитии и масштабировании уникальных идей, способных сохранить природу», — отметил генеральный директор ООО «Экомашгрупп» Александр Пугин.

Победители всех номинаций будут объявлены на церемонии Зеленой премии, которая пройдет в Москве в декабре.



