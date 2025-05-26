Признать иноагентом: какие санкции может получить рэпер Vacio за новый трек

Активисты «Зова народа» призвали признать рэпера Vacio иноагентом за новый трек
Общество

Общественная организация «Зов народа» призывает признать рэпера Vacio  иноагентом за новую песню, в которой он поет, что «не хочет умирать за чьи-то идеи», сообщает Life.ru.

«Я сам себе президент, у меня своя <…> империя»,  — говорится в тексте песни.

Ранее Николай Васильев уже получил скандальное признание из-за участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.

По мнению общественников, слова трека указывают на неуважение к государственному строю и нежелание защищать Родину.

Кроме того, композиция дискредитирует Вооруженные силы РФ и негативно оценивает государственную политику. Члены организации просят проверить рэпера на предмет получения финансовой поддержки из иностранных источников.

Ранее ему заблокировали банковские счета в России из-за долгов, а после вечеринки Ивлеевой он стал известен как «самый голый участник». В тот вечер на нем был лишь носок.