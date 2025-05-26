Признать иноагентом: какие санкции может получить рэпер Vacio за новый трек

Общественная организация «Зов народа» призывает признать рэпера Vacio иноагентом за новую песню, в которой он поет, что «не хочет умирать за чьи-то идеи», сообщает Life.ru .

«Я сам себе президент, у меня своя <…> империя», — говорится в тексте песни.

Ранее Николай Васильев уже получил скандальное признание из-за участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.

По мнению общественников, слова трека указывают на неуважение к государственному строю и нежелание защищать Родину.

Кроме того, композиция дискредитирует Вооруженные силы РФ и негативно оценивает государственную политику. Члены организации просят проверить рэпера на предмет получения финансовой поддержки из иностранных источников.

Ранее ему заблокировали банковские счета в России из-за долгов, а после вечеринки Ивлеевой он стал известен как «самый голый участник». В тот вечер на нем был лишь носок.