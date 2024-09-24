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Признаки незаконной утилизации отходов выявили в Кашире и Ленинском округе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выявили в двух городских округах признаки незаконной утилизации отходов. В обоих случаях о нарушениях проинформировали местные жители, по обращениям которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

В городском округе Кашира был обследован земельный участок в деревне Базарово, на котором расположено предприятие по разведению крупного рогатого скота. Здесь выявлены признаки сжигания отходов животноводства на открытом грунте. Аналогичное нарушение установлено в селе Булатниково Ленинского городского округа: при осмотре участка также обнаружены признаки сжигания отходов.

По результатам мероприятий предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявлены каширскому предпринимателю и организации, ведущей деятельность в Булатникове. Минэкологии потребовало не допускать незаконной утилизации отходов. Ситуация остается на контроле экологов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.