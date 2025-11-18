Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белгородской области продолжает развивать проект «От хлама до искусства», который в 2024 году получил бронзу на Зеленой премии Российского экологического оператора, передает пресс-служба компании.

В этом году инициативе удалось не только сохранить интерес аудитории, но и значительно его увеличить: в мероприятия проекта было вовлечено 144 212 человек — в три раза больше, чем планировалось. За год специалисты ООО «ЦЭБ» провели 176 экоуроков для жителей региона.

«Мы видим, что такие проекты помогают людям не только по-новому взглянуть на отходы, но и вовлекают детей и взрослых в экологические инициативы. Рост охвата и интереса к конкурсу подтверждает, что творческие форматы отлично работают и становятся частью экологической культуры региона», — отметили в пресс-службе РЭО.

Центральным событием стал второй региональный конкурс работ в стиле трэш-арт. На него поступило более 130 работ, что на 50 больше, чем в прошлом году. Участники использовали бумагу, упаковку, игрушки, крышки, банки, строительные материалы, лампочки, пробки и другие отходы, превращая их в арт-объекты и панно. В номинации «Арт-объект» было подано 59% всех работ, в номинации «Панно» — 41%. Ознакомиться с творческими работами можно на сайте конкурса.

Самыми активными участниками стали дети от 9 до 12 лет (58%). На втором месте — авторы старше 16 лет (27%), а младшие подростки от 13 до 15 лет подали 15% работ. Всего призерами конкурса стали 18 человек, еще 22 участника получили специальные призы партнеров — парка «Калейдоскоп», Белгородского зоопарка и клуба SUP-активностей «ПриПраВа».

Проект ежегодно привлекает все больше сторонников. В 2026 году региональный оператор планирует расширить географию и сделать конкурс межрегиональным.

