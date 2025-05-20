Привлечение иностранных кадров обсудили в рамках форума «Сильные идеи»

Ведущие эксперты провели проектировочную сессию на тему привлечения иностранных кадров. Она прошла на площадке МГИМО, сообщает в Telegram-канале пресс-служба форума «Сильные идеи для нового времени».

Дискуссию провели в рамках круглого стола «Время жить в России: привлечение талантливых и востребованных кадров из-за рубежа». В ходе мероприятия было установлено, что в РФ появился запрос на создание механизма адресного поиска и привлечения профессионалов из-за рубежа.

Эксперты поделились с представителями бизнеса и госкорпораций своим опытом по привлечению зарубежных кадров. По словам участников, в рамках мероприятия прозвучало много важных и конструктивных предложений, которые теперь хотят донести до руководства страны, чтобы реализовать.

«Привлечение талантов и профессионалов из-за рубежа» стало темой отбора идей форума «Сильные идеи» в этом году. Кроме того, такая задача входит в программу по импатриации, которую поручил реализовать президент РФ. Его поручение выполняет Агентство стратегических инициатив.

На форум «Сильные идеи» уже поступило около 27 тыс. проектов. В этом году предложения принимаются по пяти направлениям. Свои предложении для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 1 июня 2025 года.