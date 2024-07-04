Приуроченный ко Дню молодежи праздник прошел в Видном

Пресс-служба уточняет, что в этот день в парке были установлены подиум, площадка для мастер-классов, полоса препятствий, работала ярмарка. Такие развлечения для горожан были подготовлены в честь Дня молодежи.

«У нас команда как раз состоит из молодежи, поэтому при разработке программы мы отталкивались от того, что лично мы хотели бы видеть на этом празднике. Наша главная цель — сделать День молодёжи таким, чтобы он объединял не только молодых людей, но и объединял все поколения, стал настоящим семейным праздником», — приводятся в сообщении слова заведующей культурно-массовым отделом МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Полины Рогозянской.

Среди участников праздника был Андрей Шишин — тренер по плаванию, воспитавший несколько именитых спортсменов, среди которых наиболее известен двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Евгений Рылов.

«Мне очень приятно здесь находиться, очень здорово, что в Ленинском округе проходят такие мероприятия, где дети могут заняться творчеством и спортом. Это замечательно, что создаются все необходимые условия для молодежи, чтобы они могли вести здоровый образ жизни», — поделился заслуженный тренер России Андрей Шишин.

Пресс-служба также добавила, что помимо МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное», в организации праздника также приняли участие «Движение первых» и волонтеры от МБУ по работе с молодежью «Энергия».

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