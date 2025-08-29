Пристройка к школе № 3 в Чехове готова к открытию

Депутат Мособлдумы и заместители главы округа проверили готовность нового корпуса на 200 мест к началу учебного года. Строительство велось при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова осмотрела объект с целью контроля реализации программы. Также пристройку к средней школе № 3 по поручению главы округа Чехов Михаила Собакина посетили его заместители Денис Юрков и Александр Ротнов.

В новом корпусе завершены монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы. Классы полностью оснащены мебелью, партами, современной техникой и оборудованием для профильных занятий. На уличных площадках уложено резиновое покрытие, установлены малые архитектурные формы, проведены озеленение и укладка асфальта. В зоне главного входа обновлена брусчатка и отремонтировано крыльцо.

Готова спортивная инфраструктура: малый зал для начальной школы оборудован раздевалками с индивидуальными шкафчиками, фенами и душевыми; в большом зале завершается монтаж оборудования и размещение инвентаря.

Ввод в эксплуатацию корпуса позволит перевести 340 учеников со второй смены на первую и полностью ликвидировать вторую смену: теперь более 1700 учеников будут распределены по кабинетам в двух корпусах и придут учиться в утренние часы. Освободившиеся помещения во второй половине дня используют под факультативы, кружки и секции. В новом учебном году в школе стартует проект «Школа полного дня» с организованным питанием, занятостью в безопасной среде, помощью с домашними заданиями и дополнительными секциями.

«Мы получили уверенность, что все идет по плану, остались некоторые поручения для окончательной подготовки к началу учебного года. Наша задача — обеспечить детям условия для качественного обучения и развития в современном и безопасном учреждении», — отметил первый заместитель главы округа Денис Юрков.

«Радуюсь за детей и за учителей, которые будут преподавать в комфортных условиях, с современной техникой и новой мебелью. Уверена, что здесь увеличится количество успешных выпускников. Желаю ученикам максимально набираться знаний, получать хорошие профессии, и, конечно, возвращаться работать в свой округ», — подчеркнула Татьяна Карзубова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.