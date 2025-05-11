Приставы взыскивают штраф с лидера «Порнофильмов» за дискредитацию армии РФ

Иноагент Владимир Котляров не оплатил штраф в 50 тысяч рублей

ФССП России возбудила исполнительное производство в отношении солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* за неуплату административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось ТАСС .

Музыкант был оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ), но не перевел денежные средства в установленный срок.

Тверской районный суд Москвы ранее признал Котлярова* виновным в административном правонарушении. После истечения срока добровольной оплаты судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания.

В сентябре 2023 года Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов. Основанием стали его публичные выступления в поддержку Украины, критика российских граждан и пропаганда антироссийских взглядов.

По данным открытых источников, Котляров* в настоящее время находится за пределами России, что осложняет процесс взыскания штрафа. Ранее музыкант неоднократно заявлял о своем несогласии с политикой российских властей и выражал поддержку Украине в соцсетях и интервью.

* Признан в России иноагентом