Приставы взыскали с должника из Солнечногорска почти 1 млн руб долга за алименты

Порядка 1 млн рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы с должника из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Во исполнение решения суда в отношении жителя Солнечногорска было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание дочери в размере ¼ части всех видов заработка и иных доходов. Однако, гражданин не оплачивал в полном объеме текущие алименты, в связи с чем образовалась задолженность.

После совершеннолетия в Солнечногорском районном отделении ГУФССП России по Московской области было возбуждено новое исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам, размер которой составил 916 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы применили к должнику комплекс мер принудительного взыскания: произвели арест банковских счетов мужчины, ограничили его в праве выезда за пределы РФ. Также сотрудники службы вынесли постановление о взыскании с должника по алиментам исполнительского сбора в размере 64 тыс. рублей.

В результате грамотного и планомерного применения мер принудительного исполнения задолженность по алиментам была взыскана в полном объеме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.