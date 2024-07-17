Приставы возбудили производство против Ивлеевой за неуплату налогов

Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) начала исполнительное производство в отношении блогера Насти Ивлеевой из-за неуплаты налогов. Соответствующая информация была обнародована в банке данных исполнительных производств, пишет kp.ru .

Согласно имеющимся данным, производство было инициировано 27 июня. Сумма, которую требуется взыскать с блогера, составляет 11 352 875 рублей. В эту сумму включены налоги, сборы и пени, за исключением таможенных.

Позднее выяснилось, что долг Ивлеевой перед налоговой увеличился почти вдвое. Блогер так и не погасила задолженность по налогам за свою предпринимательскую деятельность. Текущая сумма долга Ивлеевой перед государством составляет уже 20,9 млн рублей, что существенно превышает первоначальную сумму в 11,3 млн рублей, о которой было объявлено в июне.

Операции по банковским счетам звезды были приостановлены еще в июне.