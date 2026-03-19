Приставы Подмосковья взыскали штрафы с 20-летнего лихача

Судебные приставы Подмосковья взыскали задолженность по штрафам с 20-летнего жителя Серпуховского района, неоднократно превышавшего скорость. В его отношении возбудили 36 исполнительных производств, часть долга уже погашена, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Серпуховского района начал получать штрафы за превышение скорости в 18 лет, практически сразу после получения водительских прав. В отношении него возбудили 36 исполнительных производств. По 26 из них взыскали 15 300 рублей административных штрафов и 25 000 рублей исполнительского сбора. При этом даже после начала принудительного взыскания должник не спешил полностью погасить задолженность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.