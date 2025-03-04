Приставы Подмосковья взыскали с мужчины почти 2 млн задолженности по алиментам

1 млн 745 тысяч рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Подмосковья. Еще в 2011 году суд обязал жителя Подмосковья перечислять алименты на содержание его ребенка в размере ¼ доли от всех видов дохода. Во исполнение данного судебного решения в 2017 году было возбуждено исполнительное производство в Дмитровском районном отделении судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, и о запрете регистрационных действий в отношении его имущества — земельного участка и доли в трехкомнатной квартире.

С начала принудительного взыскания алиментов должник неоднократно менял место работы и каждый раз сотрудники службы направляли постановления об обращении взыскания на заработную плату. В периоды, когда мужчина официально не работал, алименты, согласно ч. 4 ст. 113 СК РФ, начислялись исходя из размера средней заработной платы в РФ. Однако должник ограничивался перечислением лишь незначительных сумм.

В связи с тем, что должник не исполнял решение суда в полном объеме, сотрудник органов принудительного исполнения в отношении должника составила протоколы об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, далее дознаватель службы возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сотрудник службы добилась выплаты задолженности по алиментам в размере 1 млн 475 тысяч рублей.

Дальнейшее взыскание текущих алиментных платежей до совершеннолетия ребенка будет находиться на контроле судебных приставов.

В прошлом году приставы Подмосковья взыскали с должников более 52 млрд рублей.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.