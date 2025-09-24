Приставы Подмосковья взыскали с бизнес-леди более 11 млн налоговой задолженности

11 млн 258 тыс. рублей задолженности по налогам за недвижимое имущество подмосковной бизнес-леди были взысканы после применения принудительных мер. Такая сумма налогов, подлежащая взысканию, была начислена на принадлежащие жительнице Подмосковья 2 земельных участка площадью 28 871 кв. м и 7 торговых павильонов общей площадью более 9 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В Одинцовский районный отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области на принудительное исполнение поступило судебное решение о взыскании задолженности по налогам за счет имущества.

Сотрудник органов принудительного исполнения должным образом проинформировала должницу о возбуждении исполнительного производства, предупредила об ограничительных мерах в отношении ее прав и имущества.

В связи с тем, что гражданка не предприняла реальных действий к погашению налоговой задолженности, сотрудник службы применила комплекс принудительных мер — наложила арест на ее банковские счета, вынесла постановления о запрете на регистрационные действия с ее имуществом и об ограничении должницы в праве выезда за пределы страны.

Далее во исполнение судебного решения сотрудник службы начала процедуру принудительной реализации недвижимого имущества должника. После получения уведомления об этом должница одномоментно уплатила всю сумму задолженности по налогам за недвижимое имущество в размере 11 млн 258 тыс. рублей. Решение суда исполнено в полном объеме.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности.

Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.