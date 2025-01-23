Приставы Подмосковья взыскали более 270 тыс рублей задолженности по алиментам

Судебные приставы Московской области взыскали с жителя Подмосковья более 280 тысяч рублей задолженности по алиментам после привлечения его к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Житель подмосковного Серпухова по решению суда должен выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка алименты в размере ¼ части со всех видов дохода. Исполнительный документ поступил в Серпуховский районный отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области.

Сотрудник службы возбудил исполнительное производство, направил запросы во все регистрирующие органы и применил в отношении мужчины комплекс мер принудительного взыскания. В том числе, вынес постановление об обращении взыскания алиментов на заработную плату и направили его по месту официального трудоустройства должника. В результате работодатель во исполнение требований исполнительного документа начал производить регулярные удержания алиментов. В связи с исполнением решения суда в соответствии с действующим законодательством судебный пристав окончил исполнительное производство.

Однако в конце прошлого года взыскательница вновь обратилась в службу судебных приставов из-за того, что должник уволился с работы и стал переводить незначительные суммы алиментных платежей. Судебный пристав в рамках вновь возбужденного исполнительного производства вызвал мужчину на прием, где должник предоставил все необходимые документы для перерасчета задолженности, а также информацию о своем новом месте работы. Размер задолженности составил более 280 000 рублей. Также в отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения суд назначил гражданину наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Данные меры принудительного взыскания привели к полному погашению задолженности по алиментам. Отработка обязательных работ и взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.