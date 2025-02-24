Приставы Подмосковья взыскали 700 тыс руб морального вреда в результате ДТП

Судебные приставы Подмосковья добились взыскания за нанесение морального ущерба в пользу жительницы Владимирской области, пострадавшей в результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Суд признал вину одного из водителей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

После оглашения приговора одна из пассажирок обратилась в суд с исковым требованием о взыскании компенсации морального вреда в солидарном порядке с двоих владельцев общественного транспорта. Суд признал требования гражданки обоснованными и обязал взыскать в ее пользу 700 тыс. рублей.

После вступления решения в силу, Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов начал исполнительное производство. Судебные приставы незамедлительно применили комплекс мер, чтобы обеспечить взыскание: были арестованы денежные средства на банковских счетах, наложены ограничения на выезд за границу и запрет на регистрацию любых действий с имуществом должника — двумя автобусами и земельным участком.

Недобросовестный должник не выполнил решение суда в установленный срок, в результате чего на него был наложен исполнительский сбор в размере 40 тыс. рублей.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сумма компенсации морального вреда была перечислена на счет пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии в полном объеме.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.