Приставы Подмосковья в 2024 году взыскали с должников более 52 млрд рублей

Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев озвучил, что в результате работы в 2024 году взыскано свыше 52 млрд 266 млн рублей. Он также отметил, что в рамках социально значимых категорий исполнительных производств наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 93,5%. В ходе применения мер принудительного исполнения взыскателям перечислено алиментов на сумму более 3 млрд 641 млн рублей, что практически на 30% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году право граждан-должников на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 16 657 поступивших заявлений, сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 20 582 исполнительных производств.

В рамках осуществляемого контроля и надзора за деятельностью юридических лиц, осуществляющих действия по взысканию просроченной задолженности, в Главное управление с заявлениями обратились 1 534 жителя Подмосковья. В результате контрольно-надзорной деятельности в Федеральный бюджет в 2024 году поступило порядка 10 млн рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечили безопасность судей, участников судебного процесса и посетителей судов в арбитражном суде, 71 здания судов общей юрисдикции и 252 помещений судебных участков мировых судей на территории Подмосковья. Обеспечена безопасность 19 599 судебных заседаний и 14 923 исполнительных действий.

Пресечено 8 304 попытки проноса в здания судов запрещенных предметов, в том числе 3 640 единиц боеприпасов, газового, травматического и холодного оружия. При исполнении служебных обязанностей судебные приставы по ОУПДС сначала года выявили и пресекли 1 478 административных правонарушений. За пределы Российской Федерации выдворили 5 271 иностранного гражданина и лиц без гражданства, осуществлявших трудовую деятельность в Московской области без соответствующего разрешения — это практически в 2 раза больше, чем в 2023 году.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.