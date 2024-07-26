Приставы Подмосковья следят за сохранением прожиточного минимума при взыскании долгов

С начала 2024 года Подмосковные судебные приставы реализовали право граждан на ежемесячное сохранение прожиточного минимума в рамках 18 479 поступивших заявлений должников. Сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 34 773 исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Граждане, являющиеся должниками по исполнительным производствам, могут воспользоваться правом на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума. Для этого нужно с заявлением обратиться в отделение судебных приставов, где ведется дело. Также заявление можно подать на портале Госуслуг:

с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России

с помощью робота Макса – интерактивного помощника на портале, указав «прожиточный минимум».

В заявлении должнику необходимо указать:

наименование и адрес банка

реквизиты банковского счета

социальную категорию, к которой он относится: трудоспособный гражданин, пенсионер или безработный

приложить документы, подтверждающие ежемесячный доход

Не все должники смогут воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума. Оно будет неприменимо к исполнительным документам:

о взыскании алиментов

о возмещении вреда, причиненного здоровью

в связи со смертью кормильца

о возмещении ущерба, причиненного преступлением

Если на содержании у должника имеются дети или родственник-инвалид, гражданин может обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум. Решение суда об увеличении размера сохраняемой суммы необходимо приложить к заявлению.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.