Приставы Подмосковья рассказали о том, что такое исполнительский сбор

Исполнительский сбор — это штраф за несвоевременную оплату долга, избежать которого можно только при своевременном погашении задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства.



Срок для добровольного погашения долга составляет 5 календарных дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, в том числе на портале госуслуг. Если должник не погасил долг в течение 5 календарных дней, пристав вправе вынести постановление о взыскании исполнительского сбора. Должник вправе предоставить судебному приставу-исполнителю доказательства того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 000 рублей с должника-гражданина или должника — индивидуального предпринимателя и 10 000 рублей с должника-организации. Вместе с тем, в случае неисполнения требований исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с гражданина или индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5 000 рублей, с организации — 50 000 рублей.

После вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании исполнительского сбора оно приобретает статус самостоятельного исполнительного документа и подлежит принудительному исполнению в порядке, предусмотренном Законом.

Напоминаем, что оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.

«В первом полугодии 2024 года судебными приставами Подмосковья в Федеральный бюджет Российской Федерации взыскано исполнительского сбора на сумму свыше 1 млрд 356 млн рублей», — отметил заместитель руководителя ГУФССП России по Московской области Игорь Никишин.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.