Приставы Подмосковья провели учебный семинар по теме взыскания алиментов

В ГУФССП России по Московской области прошел учебно-методический семинар по исполнительным документам о взыскании алиментных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель мероприятия — повышение эффективности взыскания алиментных платежей. В работе семинара приняли участие руководство аппарата Главного управления, представители областной прокуратуры, представители органов соцзащиты, опеки и попечительства регионального министерства соцразвития и уполномоченного по правам ребенка в Московской области, а также рядовые судебные приставы-исполнители.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы, возникающие при исполнении исполнительных документов о взыскании алиментных платежей, особенности расчета задолженности по алиментам, аспекты взаимодействия уполномоченных органов в ходе работы по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Алиментные платежи являются социально-значимой категорией исполнительных документов. Именно поэтому исполнительные производства об их взыскании находятся на особом контроле судебных приставов Подмосковья.

«По итогам работы за 1 квартал 2024 года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 89,6%. С начала года судебные приставы Московской области взыскали алиментов на сумму порядка 617 млн руб., что на 69 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул в своем выступлении врио заместителя руководителя Главного управления Павел Кудряшов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.