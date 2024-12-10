Приставы Подмосковья проконтролировали восстановление трудовых прав товароведа

Судебные приставы Подмосковья обязали рекламное агентство установить факт трудовых отношений с работницей, внести записи в трудовую книжку и направить сведения о периоде ее трудовой деятельности в системы обязательного пенсионного страхования и налоговую службу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Жительница Карелии обратилась с исковым заявлением в суд для восстановления своих трудовых прав. При устройстве на работу в рекламное агентство в должности товароведа с девушкой не был заключен трудовой договор. Работодатель пояснил, что главный офис компании находится в Подмосковье и документы для официального оформления будут готовы позже.

Работнице заработная плата поступала регулярно, что подтверждается выписками по счету, однако трудовой договор с ней так и не был заключен. А после того как женщина предоставила справку о беременности менеджер организации сообщила ей, что официального оформления теперь точно не будет. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования девушки и обязал рекламное агентство установить факт трудовых отношений, внести записи в трудовую книжку и направить сведения о периоде трудовой деятельности в системы обязательного пенсионного страхования и налоговую службу.

Поскольку главный офис агентства находится в Подмосковье исполнительное производство было возбуждено в Химкинском районном отделении судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области. Судебный пристав должным образом уведомил руководство организации-должника о начале принудительного исполнения решения суда и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

В отведенный срок для добровольного исполнения решения суда требования исполнительного документа должником исполнены не были. В связи с этим сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей и о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

После принятых мер руководство организации-должника исполнило решение суда в полном объеме, а также произвело оплату исполнительского сбора.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.