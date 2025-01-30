Приставы Подмосковья приостановили деятельность частного дома престарелых

Судебные приставы Подмосковья исполнили решение суда и приостановили деятельность индивидуального предпринимателя по предоставлению помещений для проживания пожилых граждан. Данное судебное решение было обусловлено повторным нарушением требований пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенного к категории чрезвычайно высокого риска. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники Госпожнадзора в ходе проверки объектов защиты, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, в частном доме престарелых выявили нарушения, которые представляют угрозу жизни и здоровью подопечных. В частности, были обнаружены неисправности пожарной сигнализации, электрооборудования, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а эвакуационные пути и выходы не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Суд, рассмотрев дело о повторном административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, организовавшей деятельность частного дома престарелых, признал ее виновной по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ. В качестве наказания было вынесено судебное решение об административном приостановлении деятельности по предоставлению для проживания граждан помещений, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к данной категории объектов.

Во исполнение судебного решения немедленного исполнения в Можайском районном отделении судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. В тот же день индивидуальный предприниматель должным образом была уведомлена об этом и сотрудники органов принудительного исполнения приостановили деятельность частного дома престарелых на 30 суток.

До конца указанного срока судебные приставы будут контролировать исполнение решение суда об административном приостановлении деятельности.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.



«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.