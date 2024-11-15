Приставы Подмосковья примут участие во Всероссийском дне правовой помощи детям

20 ноября сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области присоединятся к единому дню правовой помощи, приуроченного ко Всемирному дню ребенка. Мероприятие пройдет в рамках национальной стратегии действий в интересах детей и направлено на защиту и восстановление нарушенных прав несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники ведомства проведут приемы и ответят на интересующие вопросы граждан в офисах МФЦ Подмосковья.

Для наибольшего охвата населения и предоставления возможности лично получить разъяснения по вопросам взыскания и оплаты алиментов, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов, 20 ноября с 9:00 до 13:00 будет организована работа пунктов юридической помощи в офисах многофункциональных центров (МФЦ) Московской области, расположенных по указанным ниже адресам. Предварительная запись не требуется.

г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;

г. Волоколамск, ул. Революционная;

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14а;

г. Дмитров, мкр-н. Махалина, д. 20;

г. Долгопрудный, ул. Первомайская;

г. Домодедово, ул. Советская, д. 19;

г. Дубна, ул. Станционная, д. 32;

г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 25/19;

г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 1;

г. Зарайск, ул. Советская, д. 23;

г. Истра, Площадь Революции, д. 2;

г. Кашира, мкр Кашира-3, ул. Ленина, д. 3;

г. Клин, Советская пл., д. 18А;

г. Коломна, ул. Уманская, д. 20;

г. Королев, мкр. Первомайскй, ул. Советская;

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2;

г. Видное, ул. Школьная, д. 77;

г. Лобня, ул. Ленина, д. 21;

г. Луховицы, пер. Советский, д. 4;

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190;

г. Можайск, ул. 20-го января, д. 6;

г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4;

г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8;

г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 80;

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 14, корп. 1, каб. 309;

г. Озеры, Советская пл., д. 1;

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96 А;

г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1;

г. Подольск, ул. Кирова, д. 39;

г. Пушкино 1-я Серебрянская улица, 21;

г. Ивантеевка, Центральный проезд, 4;

г. Раменское, ул. Кирова, д. 15 А;

г. Реутов, ул. Победы, д. 7;

г. Руза, ул. Федеративная, д. 7, корп. А;

г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169;

г. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 4;

г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;

г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2;

г. Ступино, проспект Победы, д. 51;

г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 13;

г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 67, корп. А;

г. Чехов, ул. Гагарина, д. 42 А;

г. Шатура, ул. Спортивная, д. 6;

г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А;

г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.