Приставы Подмосковья пресекли незаконное использование товарного знака

В Подмосковье индивидуального предпринимателя обязали прекратить использование товарного знака известной биологически активной добавки. Это решение было принято Арбитражным судом Московской области по иску коммерческой организации, которая является правообладателем знака. Суд также постановил взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 10 000 рублей за незаконное использование, сообщает пресс-служба ГУРБ региона.

После этого Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов возбудил два исполнительных производства: одно о прекращении использования товарного знака, а второе — о взыскании компенсации. Поскольку предприниматель не исполнил решения суда в установленный срок, судебные приставы ограничили его в праве выезда за границу и наложили исполнительский сбор.

В результате этих мер, судебные приставы смогли добиться полного исполнения решения суда. Предприниматель убрал все упоминания товарного знака из своих материалов, а также удалил ссылки на него с интернет-ресурсов, включая сайт маркетплейса и социальные сети. В конечном итоге, с него были взысканы 10 000 рублей за незаконное использование знака и 6 000 рублей исполнительского сбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.