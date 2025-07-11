Приставы Подмосковья передали Минобороны РФ более 150 компьютеров и телефонов

Конфискованные по решению суда более 150 единиц компьютерной техники и мобильные телефоны судебные приставы Подмосковья переданы в собственность Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

В результате рассмотрения двух уголовных дел, одно из которых возбуждено по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, и второе — по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, вина восьми жителей Подмосковья была доказана полностью. Граждане были признаны виновными вне законной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и игрового оборудования вне игорной зоны. В первом случае преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, во втором — организованной группой. Одним из наказаний суд назначил конфискацию орудий совершения преступления: мобильных телефонов и компьютерной техники.

Во исполнение двух судебных решений в Клинском районном отделении ГУФССП России по Московской области были возбуждены исполнительные производства о конфискации и обращении в собственность государства более 150 единиц компьютерной техники и мобильных телефонов. Указанные орудия совершения преступления уже были изъяты в ходе оперативно-следственных мероприятий. Сотрудники органов принудительного исполнения должным образом проинформировали граждан о возбуждении исполнительных производств.

На основании постановления Правительства РФ от 08.09.2023 года № 1470 сотрудники органов принудительного исполнения передали конфискованное имущество Минобороны РФ.

Во II квартале 2025 года судебными приставами Подмосковья передано в собственность Минобороны России 17 автомобилей и 169 единиц оргтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.