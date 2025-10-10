Приставы Подмосковья передали 17 конфискованных авто на нужды СВО в сентябре

17 транспортных средств передали судебные приставы Подмосковья в сентябре текущего года по решению суда на нужды СВО. Судебные приставы Подмосковья исполняют решения суда на основании ст. 104.1 УК РФ о конфискации и обращении в собственность государства транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и использованных ими при совершении преступления. С начала 2025 года на основании постановления Правительства РФ от 08.09.2023 года № 1470 судебные приставы региона передали в собственность Минобороны на нужды СВО 40 таких транспортных средств, в том числе автомобили, гидроциклы, гидроскутеры и трактор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Так, в начале октября, во исполнение судебного решения в Раменском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о конфискации и обращении в собственность государства на основании ст. 104.1 УК РФ автомобиля марки «Fiat Ducato».

Данное транспортное средство использовалось их владельцем при совершении преступления. Хозяин автомобиля признан виновным и осужден по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.