Приставы Подмосковья оштрафовали банк за взыскание задолженности с участника СВО

Участник СВО из Подмосковья обратился в ГУФССП по Московской области с жалобой на банк за неправомерное взыскание просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Заявителю на личный номер телефона пришло сообщение от банка о том, что для взыскания его просроченной задолженности было привлечено коллекторское агентство. Однако ранее мужчина подавал заявление на кредитные каникулы, поскольку он заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО.

Административное расследование подтвердило, что коллекторское агентство взаимодействовало с гражданином на основании агентского договора, который был заключен между агентством и банком. Также было установлено, что коммерческий банк нарушил требование части 14 статьи 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в которой указано, что в течение льготного периода, установленного законодательством, кредитор или лица, действующие от его имени, не могут требовать от должника возврата просроченной задолженности.

Банк был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.