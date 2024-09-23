Приставы Подмосковья оштрафовали банк за невыдачу кредитных каникул бойцу СВО

В ГУФССП России по Московской области обратилась жительница Подмосковья с заявлением о непредоставлении кредитных каникул ее супругу, который является участником специальной военной операции по контракту и находится в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В заявлении так же было указано, что на телефон супруга, который он оставил дома, поступают многочисленные звонки и смс-уведомления с целью возврата его просроченной задолженности, в которых содержатся угрозы о розыске и продаже имущества судебными приставами, и это при отсутствии решения суда и возбужденного исполнительного производства.

В ходе административного расследования было установлено, что супруга должника подавала в банк заявление о предоставлении кредитных каникул. Однако кредитная организация данное заявление оставила без ответа. Сотрудники банка продолжали отправлять смс-уведомления с угрозами.

В соответствии с законодательством РФ подобные действия кредитора влекут за собой административную ответственность. Неправомерные действия банка подтверждены материалами административного расследования. Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области юридическое лицо признано виновным. по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. В качестве наказания банку назначен штраф в размере 50 тыс. рублей за оказание психологического давления при взыскании просроченной задолженности с участника СВО.

В случае нарушения прав граждан, обязанность сотрудников ФССП принять все необходимые меры для защиты их прав и законных интересов. Обратиться в ГУФССП России по Московской области можно одним из следующих способов: посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 143400, Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также через интернет-приемную на официальном интернет-сайте Главного управления контактный телефон: 8 (498) 568-98-30.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.