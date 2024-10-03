Приставы Подмосковья оштрафовали банк на 120 тыс рублей за частые звонки заемщику

Жительница Подмосковья пожаловалась в ГУФССП России по Московской области на частые звонки от сотрудников кредитной организации, которые требовали вернуть долг. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники действительно часто звонили женщине, тем самым злоупотребляли правом на взаимодействие с должником, сообщает пресс-служба ГУРБ региона.

В итоге кредитная организация была признана виновной в административном правонарушении и наказана штрафом в размере 120 тыс. рублей.

Закон устанавливает ограничения на частоту контактов, чтобы защитить граждан от чрезмерного давления со стороны кредиторов. Важно помнить, что существуют правила, регулирующие взаимодействие с должниками.

Не разрешается звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00 и в выходные с 20:00 до 09:00.

Личные встречи с должником не могут проводиться чаще одного раза в неделю.

Разрешено делать не больше одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми в месяц.

Сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.