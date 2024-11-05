Приставы Подмосковья обязали москвича обеспечить пожарную безопасность участка леса

По условиям договора аренды гражданин был обязан произвести все работы и принять меры по предупреждению лесных пожаров, предусмотренные проектом освоения лесов. Однако при очередном патрулировании территории земель лесного фонда работник «Мособллеса» выявил факт использования лесного участка с нарушениями условий договора аренды. С целью привлечения арендатора к ответственности за несоблюдение норм противопожарной безопасности должностные лица обратились в суд. В результате рассмотрения гражданского дела суд обязал жителя Москвы произвести работы по обустройству пункта сосредоточения противопожарного инвентаря на арендуемом лесном участке.

Во исполнение решения суда в Одинцовском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство об обязании должника на арендуемом лесном участке произвести обустройство пункта сосредоточения противопожарного инвентаря. О возбуждении исполнительного производства и необходимости проведения противопожарных мероприятий должник был извещен путем направления постановления судебного пристава-исполнителя в личный кабинет на портале госуслуг. Однако в установленный законом срок гражданин не приступил к исполнению решения суда, в связи с этим сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и об ограничении должника в праве выезда за пределы страны.

В момент планирования зарубежной поездки снятие данной меры принудительного исполнения для должника стала актуальной и напомнила о необходимости выполнения требований судебного пристава в рамках исполнительного производства. После проведения противопожарных мероприятий на арендованном лесном участке ограничение на выезд было снято, а исполнительное производство окончено.

Решение суда исполнено в полном объеме — меры для обеспечения противопожарной безопасности приняты.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.