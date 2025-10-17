Приставы Подмосковья обязали должника снести незаконную постройку на лесном участке

Под контролем судебных приставов Московской области была демонтирована капитальная постройка бытового назначения и приведен в порядок участок лесного фонда общей площадью 54 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Суд, рассмотрев исковое заявление Комитета лесного хозяйства Московской области, обязал гражданина освободить лесной участок в составе земель лесного фонда общей площадью 54 кв. м путем демонтажа бани, а также забора.

Во исполнение решения суда в Сергиево-Посадском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники органов принудительного исполнения должным образом уведомили гражданина о возбуждении исполнительного производства и необходимости проведения демонтажных работ.

Однако в установленный законом срок должник не произвел демонтаж незаконно возведенного сооружения и забора. В связи с этим сотрудник службы вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей и о запрете на выезд за пределы РФ.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения под контролем судебных приставов участок лесного фонда был освобожден от незаконных построек и приведен в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства. Решение суда исполнено.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.