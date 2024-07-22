Приставы Подмосковья обеспечили безопасность 9,8 тыс судебных заседаний в 2024 г

С начала 2024 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления ФССП России по Московской области обеспечили безопасность 9 858 судебных заседаний и 6 770 исполнительных действий, из них в 225 случаях безопасность обеспечивали сотрудники спецназа. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

«Судебными приставами по ОУПДС на должном уровне выполняются задача по обеспечению безопасности судей, участников судебного процесса и посетителей судов. С начала года было пресечено свыше 4 тыс. попыток проноса в здания судов запрещенных предметов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса», — отметил заместитель руководителя Главного управления, курирующий данное направление деятельности, Григорий Столяров.

Так, при осуществлении пропускного режима в зданиях судов судебные приставы по ОУПДС обнаружили у посетителей 634 единиц газового и травматического оружия, 1 594 холодного оружия, 72 электрошоковых устройств и 1709 иных предметов (ножницы, отвертки, топоры и пр.). Кроме того, сотрудники службы принудительно доставили 1 198 граждан в суды, 1 615 — к судебному приставу и дознавателю.

При оказании содействия органам внутренних дел судебные приставы по ОУПДС задержали 106 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, 25 из которых разыскивалось за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В первом полугодии 2024 года по постановлениям судебных приставов-исполнителей препровождено до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в 1,7 раза больше граждан и лиц без гражданства, осуществлявших трудовую деятельность в Московской области без соответствующего разрешения, чем за аналогичный период прошлого года.

При исполнении судебными приставами по ОУПДС своих служебных обязанностей с начала 2024 года выявлено и пресечено 815 административных правонарушений.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.